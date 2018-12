Russische man onthoofdt partner na avondje uit AW

03 december 2018

12u11

Bron: Belga 0 In het westen van Rusland heeft een man zijn partner onthoofd nadat een ruzie tijdens een avondje uit ontaardde. Dat meldde de lokale politie.

Het incident deed zich voor in Pereswet, een stad in de regio Moskou. Het stel had er een avondje fors drinken opzitten toen het tot een heftige discussie kwam. De 43-jarige man haalde een mes boven en stak zijn 44-jarige vrouw neer. Volgens lokale media liep de man vervolgens met het hoofd van de vrouw over straat. De rest van het lichaam werd in hun woning teruggevonden.



De politie pakte de man op en voert een moordonderzoek.