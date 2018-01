Russische luchtaanvallen eisen levens van 23 burgers bij Damascus IB

01u30

Bron: Belga 0 AFP Een gewonde man wordt weggedragen na een aanval op het stadje Arbin bij Damascus. De foto werd gisteren genomen. Zeker 23 burgers zijn gisteren om het leven gekomen in de belegerde enclave van Oost-Ghouta, nabij Damascus. De meeste slachtoffers vielen door Russische luchtbombardementen. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

"Drieëntwintig burgers kwamen woensdag om in Oost-Ghouta. Achttien waren het slachtoffer van Russische luchtbombardementen op de stad Misraba. De anderen lieten het leven toen ze beschoten werden in twee andere steden door het regime", zegt Rami Abdel Rahmane, directeur van het Observatorium, dat gevestigd is in Londen.

De berichten kunnen niet bevestigd worden door onafhankelijke bronnen.