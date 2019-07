Russische leger gaat bosbranden Siberië helpen bestrijden HL

31 juli 2019

18u14

Bron: Belga en ANP 3 Het Russische leger gaat de brandweer helpen om de bosbranden in Siberië te bestrijden. In vier districten is de noodtoestand uitgeroepen. Intussen staat een gebied zo groot als België in brand. In Krasnojarsk worden tien blusvliegtuigen en tien blushelikopters ingezet.

In Siberië staat een gebied ongeveer even groot als België al wekenlang in brand. De rook van de bosbranden bereikte al een honderdtal plaatsen maar ook grote steden zoals Jekaterinenburg en Tsjeljabinsk. Door extreme droogte en hoge temperaturen in de regio kan het vuur zich snel uitbreiden. Het is er dit jaar gemiddeld 6 graden warmer dan normaal.

“Natuurlijk verschijnsel”

Sinds 2015 mogen brandweerkorpsen en overheidsinstanties bosbranden in Rusland negeren als er geen levens of gebouwen worden bedreigd door het vuur. De gouverneur van Krasnojarsk noemde het bestrijden van de brand eerder nutteloos. "Dit is een natuurlijk verschijnsel. Het bestrijden heeft geen nut en is in sommige gevallen zelfs schadelijk voor de brandweermannen."



De brand vernietigt grote toendrabossen en ontdooit grond in bergketens die normaal altijd bevroren is. Milieuorganisaties en ecologen waarschuwen al een tijdje voor de gevaren van de bosbranden, die niet alleen in Siberië maar in het volledige Noordpoolgebied woeden.

Petitie

Vandaag besloot Poetin dan toch in te grijpen, nadat een ecoloog uit de stad Tomsk, op 700 kilometer van de brandhaard in Krasnojarsk en Irkoetsk, een petitie startte waarin hij de overheid opriep om actie te ondernemen. Op een week tijd werd de petitie maar liefst 800.000 keer ondertekend.

Het Russische ministerie van Defensie kondigde aan dat tien blusvliegtuigen- en helikopters naar Krasnojarsk zullen vliegen, een van de meest getroffen gebieden. Daar zijn al bijna 800 brandweermannen ingezet. “De bemanningen krijgen hun instructies en bereiden hun vluchten voor”, aldus het ministerie, dat door de Russische persagentschappen wordt geciteerd. Het zou gaan om militairen die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van bosbranden.