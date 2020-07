Russische kosmonaut stemt voor het eerst vanuit ISS over hervormingen die Poetin wil doorvoeren AW

De Russische kosmonaut Anatoli Ivanishin is de eerste persoon die online stemde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Dat meldt de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos.

De 51-jarige kosmonaut, die in april aan boord van het ISS kwam, heeft zijn stem uitgebracht in het referendum over constitutionele hervormingen in Rusland, waardoor president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven. Inwoners van Moskou en Nizjni Novgorod ten oosten van de Russische hoofdstad mochten online stemmen. Ivanishin is een inwoner van Moskou, en had dus geluk. Zo kon hij vanuit de ruimte deelnemen aan de onlinestemming, merkte Roscosmos op.



De stemming over wijzigingen in de grondwet van Rusland die vandaag afloopt, stond gepland voor 22 april, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Critici van het Kremlin hebben de stemming aan de kaak gesteld als een truc waarmee Poetin 'president voor het leven' zou worden.

