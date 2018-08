Russische klimmer zat zes dagen lang vast in bergen nadat partner dodelijke val maakte TTR

02 augustus 2018

08u14

Bron: BBC, CBS News 2 Een Russische klimmer zat moederziel alleen vast op 6.294 meter hoogte nadat zijn klimpartner een dodelijke val had gemaakt van een rots in de Karakoram, een gebergte in Centraal-Azië op het grensgebied van Pakistan, India, China en Afghanistan . Het Pakistaanse leger kon de man, na meerdere mislukte pogingen, uiteindelijk eergisteren redden. In een getuigenis vertelt hij aan BBC over de zes bange dagen die hij beleefde in het gebergte.

Alexander Gukov besliste samen met zijn ervaren klimpartner Sergey Glauznov naar Pakistan te reizen. Hun doel? Latok 1 beklimmen in het noorden van Pakistan. Tijdens hun beklimming kwamen de twee vast te zitten door het slechte weer. De situatie was echter te gevaarlijk om hun avontuurlijke tocht nog verder te zetten. Noodgedwongen beslisten de geoefende klimmers terug te keren, maar tijdens de afdaling liep het fout.

Muisstil

“Ik zag mijn klimpartner plots nergens meer. Ik riep zijn naam, maar het bleef muisstil”, vertelt Gukov, die alleen achterbleef. “Ik stuurde een SOS-bericht waarin ik vroeg om geëvacueerd te worden. Een reddingsteam beloofde dat ze snel zouden komen, maar het weer bemoeilijkte de reddingsoperatie."



"Het team probeerde verschillende keren om me te redden, maar dat mislukte telkens. Ik heb nog nooit zo’n verschrikkelijk weer meegemaakt. Niets anders dan lawine na lawine na lawine…”, klinkt het. (Lees verder onder de foto.)

Reddingsoperatie

Om zichzelf te beschermen maakte de Rus een cocon in de sneeuw. Intussen kon hij via een satelliettelefoon communiceren met het reddingsteam. Gukov, die na drie dagen geen voedsel meer had, voelde hoe hij steeds zwakker werd. “Tijdens de nacht kreeg ik verschillende hallucinaties. Ik droomde dat ik veilig thuis was”, aldus Gukov. “Ik dacht ook hoe ik mijn vriendin ten huwelijk zou vragen.”

Na zes dagen konden de reddingswerkers de Russische klimmer per helikopter bereiken. Ze brachten hem onmiddellijk over naar een ziekenhuis in Rawalpindi in de provincie Punjab. Gukov, die volledig onderkoeld was, vertelt dat verschillende tenen bevroren zijn. Artsen bekijken momenteel of zijn tenen geamputeerd moeten worden.

Hoe het ongeval precies is gebeurd, blijft voor de geredde klimmer een groot vraagteken. "Er is sowieso een fout gebeurd. Maar wiens schuld het is, weet ik niet: de zijne of die van God." Het overlijden van zijn klimpartner betekent voor de Russische avonturier een groot verlies. “Ik heb er geen woorden voor", besluit hij.