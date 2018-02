Russische kleuter (3) vriest dood nadat leerkrachten haar vergeten na speeltijd FT

Bron: The Mirror & Daily Mail 0 Een kleuter van drie is gisteren in Moskou een tragische dood gestorven. De leerkrachten van de school vergaten het meisje op de speelplaats bij temperaturen tot -5 graden Celsius. Het kind vroor dood.

De leerkrachten van een kleuterschool in de Russische hoofdstad waren met de kinderen een eindje gaan wandelen. Na speeltijd ging iedereen terug naar de klas, maar Zakhra Rzayeva (3) bleef alleen achter. Pas twee uur later, toen het etenstijd was, ging bij de leerkrachten een belletje rinkelen. Ze zagen het meisje niet tussen de andere kinderen zitten. Het lichaam van de kleine Zakhra werd teruggevonden achter een grote berg sneeuw. Ze vroor dood bij temperaturen tot -5 graden Celsius.

De Russische politie, bevoegd voor zware misdrijven, heeft intussen een onderzoek geopend. De leerkrachten, directie en ander personeel zijn ondervraagd, maar volgens een vriend van de familie ontkennen ze alle schuld. “De leerkrachten ontkennen dat ze haar te lang alleen hebben buiten gelaten. Nochtans zagen ze haar pas ’s middags tijdens de lunchpauze op de grond liggen. Toen kwam alle hulp al te laat. Ik weet niet wat er echt gebeurd is. De politie moet nu haar werk doen.” De ouders van het meisje zijn te aangedaan om te reageren.

