Russische journalisten bedreigd na onderzoek naar geheime Russische huurlingengroep kv

15 oktober 2019

17u43

Bron: Reuters 1 Een groep Russische journalisten die de activiteiten van een geheime groep Russische huurlingen in Afrika en het Midden-Oosten onderzoekt, wordt lastiggevallen en fysiek bedreigd. Dat deelt hun hoofdredacteur mee.

Proekt, een onafhankelijke nieuwsorganisatie uit Moskou die zich specialiseert in onderzoeksjournalistiek, begon in maart met de publicatie van een reeks artikelen over de rol van ‘Wagner’, een obscure paramilitaire organisatie.

Ongeveer tegelijkertijd kregen de journalisten e-mails waarin ze bedreigd werden met fysiek geweld, zegt hoofdredacteur Roman Badanin. Onbekenden probeerden de privéaccounts van zijn medewerkers op Facebook, Telegram en Gmail te hacken en een van zijn journalisten werd in de straat gevolgd door een onbekende man die haar filmde met een videocamera. “Dit is eenvoudigweg een poging om ons zenuwachtig te maken, om ons af te leiden van ons journalistiek werk, om duidelijk te maken dat we bespioneerd worden en dat ze ons in de gaten houden”, aldus Badanin.



Bewijzen voor wie achter de intimidatiecampagne zit, heeft de man niet, maar de bedreigingen bereikten vorige maand wel een hoogtepunt toen Proekt een onderzoek voerde naar de activiteiten van Wagner in Libië.

Clandestiene missies

De nieuwsorganisatie stapte niet naar de politie om de bedreigingen aan te geven, maar besloot in de plaats daarvan om zich publiekelijk over de zaak uit te spreken om zo aandacht te krijgen voor het probleem.

Mensen met banden met Wagner vertelden in het verleden aan persagentschap Reuters dat ze in opdracht van het Kremlin clandestiene oorlogsmissies uitvoeren in Oekraïne en Syrië. De Russische autoriteiten ontkennen dat echter.

Moord op drie journalisten

Vorig jaar kwam de huurlingenorganisatie wereldwijd in de aandacht te staan nadat drie Russische journalisten werden vermoord in de Centraal-Afrikaanse Republiek toen ze er de aanwezigheid van Wagner onderzochten.

Russische particuliere militaire aannemers maken gebruik van een basis van het ministerie van Defensie in het zuiden van Rusland. Op die basis bevinden zich kazernes die werden gebouwd door een bedrijf dat banden heeft met de Russische zakenman Yevgeny Prigozhin.

Prigozhun kreeg sancties opgelegd door de VS, nadat hij beschuldigd werd van inmenging in de verkiezingen van 2016 en tijdens de Amerikaanse midterms vorig jaar. De zakenman ontkent echter dat hij iets met Wagner te maken heeft en weigert te reageren op de Amerikaanse beschuldigingen, die volgens hem een “private aangelegenheid” zijn voor het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Waakhonden van de persvrijheid wijzen er regelmatig op dat aanvallen op journalisten in Rusland vaak onbestraft blijven. Volgens het in New York gebaseerde Committee to Protect Journalists werden in Rusland al 28 journalisten vermoord sinds 2000.