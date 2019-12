Russische journaliste verliest haar job nadat ze Poetin een vraag stelde tijdens persconferentie



24 december 2019

18u38

Bron: BBC News 0 Naar jaarlijkse gewoonte hield de Russische president Poetin ook dit jaar een persconferentie, dit keer vond die plaats op 19 december. Alisa Yarovskaya was een van de journalisten die hem daar een vraag stelde. Enkele dagen later verloor ze haar job.

Poetin, die deze maand overigens twintig jaar aan de macht is, hield op donderdag 19 december zijn jaarlijkse persconferentie waarbij een duizendtal binnen- en buitenlandse journalisten werden uitgenodigd.

Daaronder ook Alisa Yarovskaya, een journaliste die voor Yamal-Region TV, een regionale Russische nieuwszender, werkt(e). Na een drietal uur kreeg ze de microfoon in handen en mocht ze een vraag stellen aan haar president. Maar die vraag werd haar niet in dank afgenomen.

Welke vraag stelde de journaliste?

Yarovskaya begon vol lof over het broeikaseffect. Dat broeikaseffect heeft enkele voordelen voor haar regio helemaal in het noorden van Rusland, zo stelde ze. Door het smelten van de noordelijke poolkap ontstaan er immers nieuwe scheepsroutes waar het land heel wat baat bij kan hebben.

Er werd dan ook al heel wat nieuwe infrastructuur aangelegd in haar regio, legde de journaliste nog uit. Maar, de bouw van een brug over de Ob - een rivier in Siberisch Rusland – had vertraging opgelopen.

“Onze gouverneur spaart kosten noch moeite om de brug te realiseren”, aldus Yarovskaya. “En toch horen we steeds dat het project op federaal niveau niet besproken wordt. Dus mijn vraag luidt of we er de federale ‘zware artillerie’ bij kunnen betrekken?”

Antwoord

Poetin antwoordde dat het ongepast was voor een federale regering om zich te focussen op één regionaal project. Maar hij erkende wel dat de brug een “cruciale link” is voor het transport in de regio. Poetin stelde nog dat de overheid op de hoogte was van het probleem, en beloofde haar het in de gaten te zullen houden.

Enkele dagen later moest Alisa Yarovskaya opstappen bij Yamal-Region TV. Volgens de nieuwsdienst waarvoor ze werkte, waren enkele hoge functionarissen in die regio niet blij met haar tussenkomst. De microfoon was niet voor haar bestemd maar wel voor een collega, zo stelden ze. Daarbij had de gouverneur op voorhand afgesproken met de nieuwsdienst welke vraag ze zouden stellen. En die zou niet over de brug gaan.

Alisa Yarovskaya houdt het hoofd geheven en beweert in een reactie dat ze zelf haar ontslag indiende. Waarom ze opstapte, wilde ze dan weer niet zeggen.