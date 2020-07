Russische journaliste schuldig bevonden in omstreden terrorismerechtszaak jv

06 juli 2020

17u57

Bron: DPA/BELGA 0 De Russische journaliste Svetlana Prokopjeva (40) is schuldig bevonden aan het legitimeren van terrorisme en veroordeeld tot een boete van 500.000 roebel (ongeveer 6.167 euro). De journaliste stond terecht in een rechtszaak die internationale kritiek kreeg. De boete ligt heel wat hoger dan een gemiddeld jaarsalaris in Rusland.

De aanklager had aanvankelijk zes jaar strafkamp en vier jaar intrekking van de erkenning gevorderd. Volgens de Europese journalistenvereniging EFJ stond Prokopjeva terecht omdat ze kritiek gaf op de Russische autoriteiten, nadat een 17-jarige twee jaar geleden een bomaanslag tegen de inlichtingendienst FSB had proberen uit te voeren. De tiener wou de aanslag uitvoeren om te protesteren tegen de schijnprocessen en martelingen door de FSB. Hij stierf in de ontploffing.

De Russische journalistenvereniging bekritiseerde de rechtszaak als een verdere inperking van de persvrijheid. Vladimir Solovjov, hoofd van de vereniging, eiste dat de veroordeling wordt ingetrokken. Peter Stano, woordvoerder van het buitenlandse beleid van de Europese Unie, hekelde de veroordeling als onterecht.

De 40-jarige Prokopjeva ontkende de beschuldigingen en zei dat ze in beroep zal gaan. "Repressie ontwikkelt zich traag", zei ze tijdens het proces. "Ik heb geen schrik om kritiek te uiten op de regering. Ik heb geen schrik om het veiligheidssysteem te bekritiseren en de machtsorganen te zeggen wanneer ze verkeerd zijn. Want ik weet dat het vreselijk is als ik niets zeg.”