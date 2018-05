Russische journalist doodgeschoten in Kiev kv

29 mei 2018

23u43

Bron: BBC, The Guardian 1 Een Russische journalist die zijn thuisland ontvlucht was, is overleden nadat hij werd neergeschoten in zijn woning in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Zijn echtgenote trof de 41-jarige Arkady Babchenko bloedend in zijn appartement aan. De man overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

“Arkady Babchenko werd vermoord met drie geweerschoten in de rug, op de trappen van zijn woning toen hij thuiskwam van de winkel", schreef collega-journalist Osman Pashayev op Facebook.

Andriy Kryshchenko, hoofd van de politie van Kiev, deelde mee dat de man vermoedelijk vermoord was omwille van zijn "professionele activiteiten".

Babchenko was een van Ruslands voornaamste oorlogscorrespondenten. Hij diende in het Russische leger tijdens de eerste Eerste Tsjetsjeense Oorlog en werd later journalist. Hij werkte als militair correspondent voor verscheidene Russische mediakanalen en publiceerde meerdere boeken over zijn ervaringen in de oorlog.

Kritiek op Rusland

De journalist uitte zich de voorbije jaren als criticus van het Kremlin, kwam op voor de oppositie in 2012 en keurde de Russische acties in Syrië en de Krim af. In december 2016 schreef Babchenko een Facebookbericht over een gecrasht Tu-154-transportvliegtuig, dat in de Zwarte Zee belandde toen het een koor van het Rode Leger overbracht naar Syrië.

In dat bericht schreef hij dat geen sympathie had voor de slachtoffers van de crash aangezien ze gingen optreden voor Russische troepen in Syrië en noemde hij Rusland een "agressor". Sindsdien kreeg hij doodsbedreigingen, zo schreef hij in een stuk voor The Guardian. Hij noemde Rusland "een land waarin ik me niet langer veilig voel". Omwille van de doodsbedreigingen en uit vrees voor vervolging door de Russische autoriteiten, ruilde hij zijn thuisland in februari 2017 voor Oekraïne.

Verantwoordelijkheid

De Oekraïense en Russische autoriteiten wijzen elkaar met de vinger voor de moord. Anton Gerashchenko, een Oekraïense advocaat die optreedt als adviseur voor de minister van Binnenlandse Zaken, schreef op Facebook dat onderzoekers zouden kijken naar de inspanningen van "Russische spionageagentschappen om zich te ontdoen van degenen die de waarheid proberen te vertellen over wat er aan de hand is in Rusland en Oekraïne".

Moskou schuift de schuld echter in Oekraïense schoenen: de autoriteiten slagen er volgens de Russen niet in om journalisten afdoende te beschermen. "Oekraïne wordt het meest gevaarlijke land voor journalisten", zei parlementslid Yevgeny Revenko aan het staatspersagentschap RIA Novosti. "De Oekraïense overheid kan geen basisvrijheden garanderen."