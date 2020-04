Russische hulpdiensten waarschuwen voor nieuwe bosbranden Siberië AH

27 april 2020

17u43

Bron: Belga 0 Na een periode van zware zomerbranden slaan de de Russische hulpdiensten weer alarm. Het vuur, dat vooral woedt in het zuiden en oosten van Siberië, is nu nog onder controle, maar de situatie kan snel uit de hand lopen.

Volgens de Russische civiele bescherming zijn er dit jaar al 3.500 bosbranden geregistreerd. Daardoor is zo'n 475.000 hectare land afgebrand. Vooral de regio's rond het wereldberoemde Baikalmeer, in het zuiden van Siberië, en de regio's in het Verre Oosten zijn beïnvloed.

Vroege lente

Vorig jaar woedden vooral ernstige branden in de taiga, de naaldwouden in Siberië. Toen werd volgens Greenpeace ongeveer vijftien miljoen hectare bos verbrand. De civiele bescherming meldt dat de situatie nu al kritiek is, aangezien er in sommige gebieden al meer branden zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. Door de weinige sneeuwval en vroege lente waarschuwde Greenpeace al eerder voor hevige branden.



De Russische president Poetin begrijpt dat iedereen nu gefocust is op de bestrijding van het coronavirus, maar volgens hem mag deze dreiging niet over het hoofd gezien worden.

