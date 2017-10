Russische hogesnelheidstrein rijdt twee mensen dood ib

02u15

Bron: Belga 2 AFP Een man loopt op het perron naast een Sapsan hogesnelheidstrein in Moskou. Archieffoto. Bij het oversteken van het hst-traject Moskou-St. Petersburg zijn twee mensen door een trein doodgereden. De man en vrouw waren op slag dood, aldus de autoriteiten.

Het ongeval deed zich voor in het district Solnetsjnogorsk ten noordwesten van Moskou. Waarom het stel zich op de sporen bevond, is niet duidelijk. Op het traject rijden hogesnelheidstreinen van het type Sapsan tussen de beide Russische metropolen tegen 250 kilometer per uur.