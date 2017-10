Russische helikopter met acht mensen aan boord in de Noordelijke IJszee neergestort jv

20u58

Bron: Belga 1 AFP Een Russische helikopter met acht mensen aan boord is in de problemen geraakt ter hoogte van de Noorse eilandengroep Svalbard (Spitsbergen) en is in de Noordelijke IJszee neergestort. Dat hebben de Noorse hulpdiensten gemeld. Het lot van de acht inzittenden is niet bekend. Het toestel verdween van de radar twee tot drie kilometer voor Barentszburg, een Russische plaats op het Noorse eiland Spitsbergen.

"We hebben enkel melding gekregen dat het toestel in zee was beland. Onder welke omstandigheden weten we niet", verklaarde een zegsman van het Noorse reddingscentrum. Een Noorse helikopter en schepen hebben koers gezet in de richting waar het ongeval mogelijk zou plaatsgevonden hebben. Alle radiocontact met het toestel is verbroken. Het gaat om een Russische helikopter van het type Mil Mi-8 met permanente standplaats in Barentszburg.



Het Spitsbergenverdrag van 1920 legde vast dat de archipel onder Noors toezicht kwam, maar stipuleert dat onderdanen van de landen die het verdrag ondertekenden, op de eilanden en "hun territoriale wateren" economische activiteiten" mogen ontwikkelen "op voet van gelijkheid".



Rusland exploiteert een steenkoolmijn in Barentszburg, waarvan de bevolking voornamelijk bestaat uit Russische en Oekraïense mijnwerkers.