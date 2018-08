Russische hackers plegen opnieuw cyberaanvallen, ditmaal viseren ze een ander doelwit Annick Wellens

21 augustus 2018

07u57

Bron: New York Times Rusland heeft opnieuw geprobeerd om de Amerikaanse politiek te beïnvloeden. Dat meldt softwaregigant Microsoft. Nu zou het gaan om de tussentijdse parlementsverkiezingen over drie maanden.

Nadat de Russische militaire inlichtingeneenheid de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 beïnvloedde, viseert ze nu dus een nieuw doelwit. De topman van Microsoft zegt verschillende websites, ontworpen door hackers, te hebben gevonden. Die valse websites waren bestemd voor de bezoekers van twee grote conservatieve organisaties (het Hudson Institute en International Republican Institute). Al zijn de sites verbonden aan de Republikeinen Partij, ze uitten openlijk kritiek op het beleid van president Trump. De sites worden beheerd door Rupublikeinse leiders die zeer streng zijn voor het beleid van Donald Trump. Ze keurden onder andere zijn ontmoeting met president Poetin in Helsinki af.



Stijging van cyberaanvallen

De ontworpen sites zien er exact hetzelfde uit als de echte denktanks maar in werkelijkheid dienen ze om inloggegevens en wachtwoorden van surfers te stelen. “We zien een duidelijke stijging van het aantal cyberaanvallen”, aldus Brad Smith, de voorzitter van Microsoft. “Bovendien breiden de hackers hun doelwitten uit.”

"Uitdagen en verstoren"

De hackers lijken nu de republikeinen te viseren en niet langer de Democratische Partij, zoals het geval was tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. “Dat duidt op het doel van president Poetin: de Amerikaanse politiek uitdagen en verstoren”, meent Smith.

De hackers zijn verbonden aan de Russische inlichtingendienst die vroeger bekend stond als de GRU. Wat hun doel was, is niet helemaal duidelijk, al vreest men wel voor het beïnvloeden van de tussentijdse verkiezingen.