Russische hacker krijgt twaalf jaar cel in VS kv

15 februari 2018

01u48

Bron: Belga 0 De door Nederland aan de Verenigde Staten uitgeleverde Rus Vladimir Drinkman is daar veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Aanklagers hadden hem beschuldigd van betrokkenheid bij een enorme datadiefstal.

Drinkman en drie anderen stalen volgens de autoriteiten op grote schaal persoonlijke gegevens van consumenten. Ze haalden die informatie uit de computersystemen van bedrijven. Het ging onder meer om creditcardnummers, gebruikersnamen en wachtwoorden. Medeverdachte Dmitri Smiljanets zou die gegevens vervolgens hebben doorverkocht.

De hackers drongen volgens aanklagers binnen bij bedrijven als supermarktketen Carrefour, winkelketen 7-Eleven en luchtvaartmaatschappij JetBlue Airways. De schade voor banken en creditcardbedrijven bedroeg honderden miljoenen dollars.

De 37-jarige Drinkman en Smiljanets (34) werden in 2012 opgepakt in Amsterdam, waar ze op vakantie waren. De rechter in Camden (New Jersey) veroordeelde Smiljanets tot 51 maanden cel; gelijk aan de duur van zijn voorarrest. Hun advocaten hebben nog niet gereageerd.