Russische generaal ontkent elke betrokkenheid bij gecrashte vlucht MH17

12u56

Een Oekraïense reddingswerker op het terrein, een dag nadat de Malaysia Airlines-vlucht uit de lucht werd geschoten. Onderzoekers van de gecrashte vlucht MH17 hebben een van de twee verantwoordelijken voor de ramp kunnen identificeren. De hoge Russische kolonel-generaal Nikolaj Fjodorovitsj Tkatsjev ontkent echter elke betrokkenheid en noemt de berichten "absurd". Nochtans werd zijn stem herkend op een van de tapes.

Volgens leden van het onderzoeksteam Bellingcat (burgerjournalisten die de sociale media en het internet afspeuren) toont analyse aan dat het Russische leger wel degelijk een rol speelde bij het veroorzaken van de ramp, die aan 298 mensen het leven kostte. Bij de crash op 17 juli 2014 kwamen ook zes Belgen en 196 Nederlanders om het leven. De fatale Malaysian Airlines-vlucht was onderweg van Schiphol (Amsterdam) naar Kuala Lumpur in Maleisië.

Toen MH17 neergehaald werd, was kolonel-generaal Tkatsjev in Oost-Oekraïne actief om de rebellen beter te laten samenwerken. Vorig jaar riep het Joint Investigation Team (JIT) dat officieel het onderzoek voert, de hulp in van het publiek. Ze publiceerden een afgeluisterd telefoongesprek met daarop de stem van ‘Delfin’ - diens bijnaam. Maar die pikt het niet dat zijn naam nu genoemd wordt in verband met de crash. "Dit is overduidelijk onzin", zei de generaal in de Russische krant Pravda. "Ik woon al vele jaren in Jekaterinenburg, ik werk op het gebied van militaire patriottische opvoeding van kinderen. Ik ben voortdurend in contact met publieke organisaties, ik neem deel aan verschillende openbare evenementen en blijf altijd in het zicht van massamedia. Ik heb hier niets meer aan toe te voegen."