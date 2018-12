Russische gedetineerde in VS geeft toe dat ze handelde als buitenlandse agente SVM

Bron: Belga 0 Maria Butina, een Russische staatsburger die gelinkt wordt aan de wapenlobby National Rifle Association (NRA), heeft verklaard dat ze een niet-gedeclareerde buitenlandse agent is. Daarmee bekent de vrouwelijke spion dus schuld. Ze zit sinds juli in de cel en zal vermoedelijk achter de tralies blijven. De Russische regering heeft al meerdere keren haar vrijlating gevraagd.

Butina studeerde in de VS en ontpopte zich vervolgens ook als rechtse politieke activiste. Ze ging volgens aanklagers als Russische agente bij de overwegend Republikeinse wapenlobby van de NRA met de bedoeling invloed te krijgen in de Amerikaanse politiek.

Volgens Russische media zit ze sinds juli in eenzame opsluiting en weten de Russische autoriteiten niet wat Butina in de VS uitvoerde of van plan was. Ze ontkende eerst alle beschuldigingen, maar geeft nu dus wel haar schuld toe. Ze kan vijf jaar cel krijgen, maar volgens haar advocaat worden het maximaal zes maanden. De strafvermindering zou er mede komen omdat ze met de aanklagers meewerkt.

Betrokken bij verkiezingen?

Butina werkte ook samen met mensen die betrokken waren bij de presidentiële verkiezingscampagne van 2016. Ze werd echter aangeklaagd in Washington en niet door het kantoor van speciale procureur Robert Mueller. Die leidt het onderzoek naar mogelijke Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen.

Butina's advocaten hebben tot nu betoogd dat haar interactie met de vuurwapenlobby en andere conservatieve groepen moest gezien worden als ‘vrijheid van meningsuiting’.

