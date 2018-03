Russische ex-spion vergiftigd in Brits winkelcentrum SVM

05 maart 2018

20u45

Een man verkeert in kritieke toestand nadat hij gisteren in een winkelcentrum in de Britse stad Salisbury op een bankje gaan zitten was. Het gaat volgens de BBC om Sergei Skripal, een voormalige Russische spion. Het heeft er alle schijn van dat hij in contact kwam met een giftige substantie. Een vrouw die naast hem zat, werd bewusteloos afgevoerd. Ook zij vecht momenteel voor haar leven.

Skripal werd in 2006 veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf omdat hij werkte voor de Britse inlichtingendienst MI6. Hij onthulde onder meer de identiteit van Russische geheim agenten die undercover in Europa werkten. Voor de informatie die hij sinds 1992 doorspeelde, zou hij naar verluidt 100.000 dollar gekregen hebben. In 2010 kreeg Skripal onderdak in het Verenigd Koninkrijk, als onderdeel van een uitwisseling van spionnen tussen Rusland en de VS.

Agenten stelden een perimeter rond het bewuste bankje in. Daarna kwam een gespecialiseerd team het goedje verwijderen. Zelfs de beschermpakken zullen vernietigd worden.

"Allicht kenden ze elkaar"

In een persbericht bevestigde de politie enkel dat een 66-jarige man en een 33-jarige vrouw bewusteloos aangetroffen werden. "We denken dat de twee elkaar kenden. Ze hadden geen zichtbare verwondingen, momenteel liggen ze in het Salisbury District Hospital."

Het verhaal roept herinneringen op aan de liquidatie van Alexander Litvinenko. Deze ex-officier van de Russische geheime dienst FSB (de opvolger van de beruchte KGB; nvdr) ontsnapte aan vervolging in zijn vaderland door naar het Verenigd Koninkrijk te vluchten. In november 2006 werd hij echter ernstig ziek, drie weken later zou hij overlijden. Later bleek dat hij vermoord was met het radioactieve polonium, een product dat in een Londens hotel in zijn thee gedaan was.