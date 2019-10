Russische eenheden arriveren in Syrische stad Kobani om vertrek van Koerdische strijders te “faciliteren” ADN

23 oktober 2019

17u35

De Russische militaire politie is vandaag gearriveerd in de Syrische stad Kobani, vlakbij de grens met Turkije. Russische eenheden moeten samen met Syrische grenswachten het vertrek gaan "faciliteren" van Syrisch-Koerdische strijders uit het grensgebied.

De komst van de militaire politie in Kobani volgt op een Turks-Russisch akkoord over het conflict in het grensgebied. Daar wil Turkije de Syrisch-Koerdische YPG-militie verdrijven. Die militie werkte nauw met de VS samen in de strijd tegen terreurgroep IS, maar wordt door Turkije gezien als een verlengstuk van de verboden PKK-beweging.

De Syrisch-Koerdische milities hebben nu 150 uur de tijd gekregen om zich terug te trekken tot 30 kilometer van de grens. Als ze niet tijdig vertrekken, kunnen de Syrische en Russische troepen volgens een woordvoerder van het Kremlin weer worden teruggetrokken. Dan moeten achtergebleven Syrisch-Koerdische strijders rekening houden met Turkse aanvallen.



Terreurgroep IS belegerde Kobani in 2014 en 2015. Toen wisten de Koerden stand te houden. Rusland heeft toegezegd dat Turkse troepen de stad niet zullen binnentrekken.