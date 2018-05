Russische dubbelspion Skripal ontmoette Tsjechische agenten in Praag kv

14 mei 2018

17u10

Bron: Belga 1 De vergiftigde vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal zou na zijn aankomst in Groot-Brittannië verder contacten met westerse geheime diensten hebben onderhouden. Onder bemiddeling van de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6 zou hij in 2012 naar Praag zijn gereisd, zo bericht het tijdschrift Respekt vandaag.

"Zelfs al hield hij zich hier maar kort op, zijn reis zal voor de lokale geheime dienst een gewin zijn geweest", aldus Respekt. Bij de ontmoetingen zouden onder andere onthullingen over het Russische spionagenetwerk in West-Europa zijn gedaan.

Na een eerste ontmoeting in Praag hebben medewerkers van de Tsjechische geheime dienst Skripal nog minstens één keer in Groot-Brittannië ontmoet, meent Respekt te weten. Zijn bronnen geloven echter niet dat dit meteen in verband staat met de aanslag op de Rus.

Skripal is samen met zijn dochter Joelia op 4 maart vergiftigd gevonden in de Engelse plaats Salisbury. Over het motief doen sindsdien speculaties de ronde.

Londen stelt Moskou voor de vergiftiging verantwoordelijk. Het Kremlin ontkent dit heftig.

Skripal is in 2006 in Rusland veroordeeld omdat hij voor Londen zou hebben gespioneerd. Vier jaar later kwam hij bij een uitwisseling van geheime agenten vrij.