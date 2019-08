Russische drijvende kerncentrale vertrekt op tocht van 5.000 kilometer door Noordelijke IJszee nla

23 augustus 2019

15u02

Bron: Belga 0 In de haven van de noordwestelijke Russische stad Moermansk is vandaag de “Akademik Lomonosov" uitgewuifd. De eerste drijvende kerncentrale, met twee atoomreactoren aan boord, vertrok voor een reis van bijna 5.000 kilometer naar de haven van Pevek, helemaal in het noordoosten van Rusland.

De drijvende kerncentrale, die geen eigen motor heeft en wordt getrokken door drie sleepboten, zal naar verwachting binnen één tot twee maanden in Pevek aankomen, zo deelde het Russische atoomconcern Rosatom vandaag mee.

Rusland wil met de centrale energie leveren in afgelegen gebieden. Hij kan ook stroom leveren voor boorplatforms op zee. Tegen eind dit jaar zou de centrale op het lokale net in Pevek aangesloten moeten zijn.

Met de twee reactoren aan boord kan de “Akademik Lomonosov" genoeg elektriciteit opwekken om een stad met ongeveer 100.000 inwoners van stroom te voorzien.

“Drijvend Tsjernobyl”

Het miljoenenproject is omstreden. Milieuactivisten waarschuwen voor "een drijvende Tsjernobyl" of nog "een nucleaire Titanic". Ze waarschuwen voor een mogelijke ramp in de Noordelijke IJszee. Volgens hen is het schip kwetsbaar voor stormweer en is het ook niet mogelijk het volledig te beschermen tegen externe bedreigingen.

Maar Rosatom is het niet eens met die critici. "Tegenstanders van kernenergie hebben de neiging om te vergeten dat dergelijke energie de enige bron van energie met een lage CO2-uitstoot is die beschikbaar is in het noordpoolgebied", aldus het Russische concern. "Noch met zonne-energie, noch met windenergie kan je een ononderbroken stroomvoorziening garanderen tijdens de poolnacht, wanneer er geen wind is en de temperatuur ver onder nul ligt.”

Rosatom wil zijn drijvende kerncentrales ook in het buitenland aan de man brengen. Het werkt al een aan tweede generatie, met kleinere vaartuigen die toch meer stroom kunnen leveren.

De drijvende atoomcentrale is genoemd naar de 18de-eeuwse Russische wetenschapper en dichter Mikhail Lomonosov.