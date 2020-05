Russische douane neemt 40 ton Europese kaas in beslag JOBR

27 mei 2020

17u30

Bron: AFP 0 De Russische douane heeft woensdag 40 ton Europese kaas in beslag genomen in de buurt van Sint-Petersburg. Rusland heeft een embargo opgelegd op bepaalde Europese producten, als reactie op economische sancties tegen Moskou.

De kazen van Europese makelij waren in vier containers opgeslagen waarop stond dat er “bouwmaterialen” in zaten. Op foto’s die de douane verspreidde zijn verschillende kazen te zien, maar ook afwasmiddel, chocoladekoekjes en instantkoffie werden gevonden. Volgens de douane is een onderzoek opgestart, maar verdere details gaf ze niet vrij.

Embargo

In 2014 heeft Rusland een embargo afgekondigd op verschillende westerse producten, als vergelding voor de sancties die dat jaar tegen Moskou zijn opgelegd vanwege de crisis in Oekraïne.

Sindsdien zoekt de Russische regering naar alternatieven voor de invoer van bepaalde producten. In bepaalde sectoren zou dat niet van een leien dakje lopen, zoals in de farmaceutische en technologische industrie. Er zijn problemen rond de kwaliteit en de prijs van de producten.

(Het artikel gaat verder onder de foto.)

Concurrentie

De Russische voedingsmiddelenindustrie zou dan weer profiteren van het embargo omdat ze nu niet de concurrentie moet aangaan met Europese producten. Zo is volgens de Russische zuivelvereniging de productie van kaas tussen 2013 en 2018 met een derde toegenomen, tot 670.000 ton per jaar.

