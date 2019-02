Russische cybersecurity-experten veroordeeld voor doorspelen van staatsgeheimen aan VS kg

26 februari 2019

20u56

Bron: Belga, ANP 0 De voormalige baas van het Russisch cybersecuritybedrijf Kaspersky Lab, Ruslan Stoyanov, is door de militaire rechtbank van Moskou veroordeeld voor landverraad. Hij kreeg een celstraf van 14 jaar opgelegd, melden staatsmedia. Sergei Mikhailov, een oud-medewerker van de Russische geheime dienst FSB, moet 22 jaar de gevangenis in.

Stoyanov zou samen met Mikhailov Russische staatsgeheimen hebben doorgegeven aan de Verenigde Staten. Mogelijk kwam de Amerikaanse inlichtingendienst zo op het spoor van de hackers die de Amerikaanse Democratische partij aanvielen. Eind 2016 werden Stojanov en Mikhailov opgepakt.



Twee andere verdachten, Georgi Fomtsjenkov en Dmitri Dokoetsjaev, hebben schuld bekend en horen later hun straf. Dokoetsjaev is ook aangeklaagd in de Verenigde Staten, waar hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het hacken van een half miljard mailaccounts van Yahoo.



Kaspersky Lab, dat over de hele wereld kantoren heeft, ook in de VS, ontkende eerder al elke link met de Russische overheid.