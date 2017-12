Russische commissie spreekt van "vernietigde satelliet" als mogelijke oorzaak mysterieuze radioactieve vervuiling TT

18u05

Het nucleaire complex Majak. Het nucleaire complex Majak in Rusland ligt niet aan de basis van de radioactieve verontreiniging die eind september in Europa gedetecteerd werd, zo heeft de voorzitter van de Russische commissie die met een onderzoek belast werd, gezegd. De vernietiging van een "satelliet" kan volgens de wetenschappelijke commissie de oorzaak van de verontreiniging geweest zijn.

"Onze conclusie is dat het Majak-complex niet aan de basis kan liggen van de radioactieve verontreiniging met ruthenium-106", zei Vladimir Boltunov, de directeur van de speciale commissie die op 24 november door het Russische atoomconglomeraat Rosatom opgericht werd.

"De resultaten van de individuele analyses op het personeel van Majak hebben geen enkele verandering in het organisme aangegeven (...) Van 1 augustus tot 30 november was er geen ongeval en waren er geen problemen met de werking van de installaties in het technologische proces. De uitstoot van radioactieve deeltjes in de atmosfeer heeft de norm niet overschreden", voegde de directeur eraan toe.

In een persmededeling sluit de wetenschappelijke commissie niet uit dat "een voorwerp uit de ruimte, zoals een satelliet of een fragment van een satelliet met ruthenium-106, dat terugviel in de atmosfeer, de bron was" van de vervuiling. De commissie zegt ook dat hoge concentraties ruthenium in Roemenië gedetecteerd werden.

Volgens het Franse instituut IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) kan de verontreiniging niet van een kernreactor noch van de val van een satelliet komen.

