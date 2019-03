Exclusief voor abonnees Russische burgers kunnen digitaal straks niet meer de grens over Janne Chaudron

29 maart 2019

14u53

Bron: Trouw 0 Rusland wil zijn eigen, soevereine internet. Dat gaat wel erg ver, waarschuwen experts. Maar het is nodig, zegt Poetin, om de Amerikanen op afstand te houden. Binnenkort stemt het Russische parlement erover.

Digitaal ligt de wereld aan de voeten van de gemiddelde Rus. Een reisje boeken naar Europa? Een fluitje van een cent. Je kind opgeven voor een gerenommeerde universiteit in Parijs is met een muisklik geregeld. Maar de Russen zijn bang dat aan dit levensgeluk binnenkort een einde komt. Er is een wet in de maak die min of meer een digitaal hek plaatst rondom Rusland.

