Russische bots schilderen tienerjongen die schietpartij Florida overleefde af als 'acteur' kv

21 februari 2018

21u36

Bron: Business Insider, NY Times, NPR, CNET, The Hill 0 Amper een uur nadat het nieuws over de schietpartij in de school in Florida vorige week uitbrak, schoten Twitteraccounts die vermoedelijk banden hebben met Rusland in actie. Ze stuurden honderden berichten de wereld in om het debat over de wapenverkoop in de VS aan te wakkeren en begonnen valse nieuwsberichten te verspreiden. Daarbij viseerden ze een student die zich openlijk en snoeihard had uitgesproken tegen president Trump.

Het netwerk van Russische socialemediabots richtte onder andere de pijlen op David Hogg, een leerling die de schietpartij op de middelbare school in Florida vorige week overleefde. De jongeman is ook de zoon van een gepensioneerde FBI-agent en dat is voldoende om de valsegeruchtenmolen op volle toeren te doen draaien.

Een complottheorie waarin beweerd wordt dat Hogg een acteur is die stiekem samenwerkt met de FBI doet ondertussen gretig de ronde en werd ondertussen al opgepikt door extreemrechtse websites zoals The Gateway Pundit en True Pundit, die een grote rol spelen in de verdere verspreiding van dergelijke samenzweringstheorieën.

Gefilmd in de kast

Hogg, een leerling-journalist die zich tijdens de schietpartij in een kast verstopte, wilde dat de Amerikaanse burgers en politici beseffen hoe het voelt als een leerling op een Amerikaanse school zich moet verbergen voor een dolle schutter. Hij filmde en interviewde zijn medeleerlingen daarom met zijn smartphone terwijl ze doodsbang in de kast zaten.

De jongen verscheen daarna herhaaldelijk op nieuwszenders als CNN en CBS waar hij opriep tot een strengere wapenwet en de reactie van politici en president Trump “walgelijk” noemde.

Trending topic

Onderzoekers van Hamilton 68, een project van de Amerikaanse Alliance for Securing Democracy en het Duitse Marshall Fund dat de Russische bots op de voet volgt, ontdekten dinsdag dat ‘Hogg’ het voornaamste trending topic was binnen hun netwerk van volgers. Hamilton 68 zag een toename met meer dan 8000 procent van tweets met de naam van de leerling. Ook de woorden ‘David’ en ‘survivor’ stonden hoog in de lijst van trending topics.

Thanks to Gateway Pundit, the name of a child (David Hogg) who survived the Florida school shooting is now the #1 trending topic in Russian-linked influence networks, per @SecureDemocracy's Hamilton 68 dashboard. They're spreading conspiracy theories calling him a crisis actor. pic.twitter.com/U9Bw3VvAZU Caroline O.(@ RVAwonk) link

Pro-Trump-accounts op sociale media deelden de berichten verder en kregen soms duizenden retweets. De extreemrechtse True Pundit publiceerde een verhaal getiteld: “BETRAPT: Trump-hatende overlevende van schoolschietpartij bezocht CNN-hoofdkwartier voor de schietpartij; tierde daarna live op CNN”. Daarbij publiceerde de website foto’s die zogezegd van Hogg zouden zijn, aan een CNN-bureau en met een t-shirt van CNN.

Donald Trump Jr.

De complottheorieën vonden ook hun weg naar YouTube en Facebook, waar ze steeds verder verspreid werden. Een video op YouTube waarin Hogg ervan beschuldigd wordt een acteur te zijn, stond gisteren bovendien een tijdlang hoog in de lijst van ‘trending video’s’ op YouTube. YouTube verwijderde het filmpje vanmorgen, maar ondertussen is het weer te vinden onder tal van andere accounts. YouTube verklaarde dat de video nooit in de ‘trending’-lijst had mogen verschijnen.

De verhalen kregen nog meer aandacht toen president Trumps oudste zoon Donald Trump Jr. twee tweets over de samenzweringstheorieën leuk vond en een stafmedewerker van de Republikeinse politicus Shawn Harrison uit Florida kreeg gisteren de bons omdat hij Hogg en een andere leerlinge van de school acteurs noemde.

Wapenwetgeving

De Russische bots spelen ook in op de verdeeldheid onder Amerikanen over de verstrenging van de wapenwet. Sommige tweets kregen de hashtag #guncontrolnow en #Parklandshooting, anderen gebruikten #gunreformnow. De bots verstuurden verder berichten die de schietpartij afdeden als een complot van de Democraten en stelden dat leerkrachten voortaan gewapend moeten zijn om kinderen te kunnen beschermen.

Eerder die dag focusten de tweets zich vooral op het werk van speciaal onderzoeker Robert S. Mueller naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.

Inspelen op de actualiteit

“Dat is behoorlijk typisch voor hen, om zo in te spelen op recent nieuws,” vertelde Jonathon Morgan, CEO van New Knowledge, een bedrijf dat desinformatiecampagnes op het internet onderzoekt. “De bots focussen op alles dat verdeeldheid zaait onder de Amerikanen. Nagenoeg systematisch.”

Momenteel lopen er in de VS meerdere onderzoeken naar de manier waarop Rusland de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 zou hebben proberen te beïnvloeden en naar de rol van de sociale media daarin.

Vorige week waarschuwde Dan Coats, directeur van de Amerikaanse inlichtingendiensten (NIA), nog dat het geen twijfel lijdt dat het Kremlin de Congresverkiezingen in november zal proberen te beïnvloeden. "We verwachten dat Rusland propaganda, sociale media, valse-vlagfiguren, sympathieke woordvoerders en andere beïnvloedingsmanieren zal blijven gebruiken om de sociale en politieke breuklijnen in de Verenigde Staten te verdiepen," verklaarde hij tijdens een hoorzitting voor het Amerikaans Congres in Washington.