Russische bommenwerpers alarmeren Australische luchtmacht LB

12u29

Bron: ABC, The Independent 2 wikimedia De nooit eerder geziene Russische manoeuvres zijn volgens experts wellicht een poging van Moskou om hun militaire bereik te demonstreren en de Amerikaanse bondgenoot in de regio te bespioneren. De Australische luchtmacht heeft begin deze maand alarm geslagen na een Russische operatie met bommenwerpers. De nooit eerder geziene Russische manoeuvres zijn volgens experts wellicht een poging van Moskou om hun militaire bereik te demonstreren.

De luchtmachtbasis in het Australische Darwin is tijdelijk op de status "verhoogde paraatheid" overgegaan voor het geval er zou moeten gereageerd worden op de operatie van het Russische ministerie van Defensie.

Aangenomen wordt dat dergelijke patrouillemissie van Russische vliegtuigen boven de zuidelijke Stille Oceaan een primeur zijn. Australische defensiespecialisten vrezen dat de missie een spionagepoging was en staan versteld van de branie van de Russen.

Het verbaast me allerminst dat onze strijdkrachten reageerden met het opschroeven van hun paraatheid. Waar we ons zorgen over moeten maken, is dat de Russen hier de aanwezigheid van onze enige betekenisvolle bondgenoot, de VS, komen bespioneren Australisch defensiespecialist Peter Jennings

"Het verbaast me allerminst dat onze strijdkrachten reageerden met het opschroeven van hun paraatheid. Waar we ons zorgen over moeten maken, is dat de Russen hier de aanwezigheid van onze enige betekenisvolle bondgenoot, de VS, komen bespioneren", stelt Peter Jennings van het Australian Strategic Policy Institute tegenover ABC.

Een woordvoerder van de Australische luchtmacht zegt dat de basis in Darwin begin december in verhoogde staat van paraatheid werd gebracht, toen de Russische operatie aan de gang was. Tijdens die operatie vertrokken Russische toestellen vanop de Indonesische luchtmachtbasis van Biak en waren er twee TU-95MS bommenwerpers bij betrokken en meer dan 100 militairen.

Volgens het Russische ministerie van Defensie was de operatie een succes en betrof het een routinemissie die werd uitgevoerd in overeenstemming met de internationale wetgeving. Nog volgens de Russen vlogen de toestellen enkel over "neutrale wateren".

Meer over politiek