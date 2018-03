Russische banneling en vriend van Poetin-criticus dood aangetroffen in zijn huis in Londen LB

13 maart 2018

17u55

Bron: ANP, Guardian 0 De Russische banneling Nikolai Gloesjkov (68), die goed bevriend was met wijlen Poetin-criticus en oligarch Boris Berezovski en na een veroordeling wegens fraude politiek asiel kreeg in Groot-Brittannië, is gisteravond laat door vrienden dood aangetroffen in zijn woning in Londen. De oorzaak van de dood is nog niet duidelijk.

In de jaren negentig werkte Gloesjkov voor de luchtvaartmaatschappij Aeroflot en voor het autobedrijf van Berezovski, LogoVAZ. In 1999, toen Berezovski het aan de stok kreeg met Poetin en naar Groot-Brittannië vluchtte, werd Gloesjkov

beschuldigd van witwaspraktijken en fraude. Hij belandde voor vijf jaar in de cel en werd in 2004 vrijgelaten.

De voorbije jaren woonde Gloesjkov in Londen, waar hij politiek asiel had gekregen. In 2011 leverde hij nog bewijsstukken in het proces van Berezovski tegen diens collega-oligarch Roman Abramovich, die wel op goede voet bleef met het Kremlin.

De dood van de Russische zakenman Boris Berezovski in 2013 in Engeland blijft gehuld in nevelen. Het politieonderzoek liet de doodsoorzaak in het midden omdat niet vastgesteld kan worden of het om moord of zelfmoord ging.

De dood van Gloesjkov komt na de recent ontstane ophef rond een aanval met zenuwgas op de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter vorige week zondag in Zuid-Engeland. Beiden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De Britse politie zei dat de onverklaarbare dood van 'een man' in Londen geen verband houdt met de poging tot moord op de voormalige Russische dubbelspion in Salisbury. De politie noemde de naam van Gloesjkov niet, omdat hij formeel nog niet geïdentific