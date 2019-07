Russische autoriteiten starten gerechtelijke procedures na arrestaties tijdens betoging nla

29 juli 2019

17u45

Bron: Belga 0 De Russische autoriteiten zijn vandaag begonnen met de gerechtelijke procedures tegen manifestanten die zaterdag opgepakt werden tijdens een verboden oppositiebetoging in het centrum van Moskou. Verschillende van hen werden veroordeeld tot celstraffen van verschillende dagen of tot boetes van omgerekend 140 euro. Dat meldt de Russische media. In totaal werden tijdens de betoging meer dan 1.370 arrestaties verricht.

De meeste manifestanten werden na hun arrestatie weer vrijgelaten.

De demonstranten eisen dat onafhankelijke kandidaten en oppositieleden een eerlijke kans krijgen bij de verkiezing van een nieuwe 45-koppige stadsraad in Moskou op 8 september. Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van de Russische hoofdstad nodig om te mogen deelnemen. Maar volgens een aantal oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen.

Prominent oppositielid Ilja Jasjin werd veroordeeld tot een celstraf van 10 dagen. Hij is een van de politici van de oppositie die verworpen werden als kandidaat voor de verkiezingen in september. "Ik word vervolgd omwille van mijn politieke activiteiten", aldus Jasjin in een mededeling. "Ik ben een fervente criticus van president Vladimir Poetin, burgemeester Sergej Sobjanin en regeringspartij Verenigd Rusland. Ik ben iemand die de autoriteiten monddood willen maken.”

De Europese Commissie uitte zondag nog kritiek op de aanpak van de autoriteiten tegen de manifestanten. "Deze arrestaties en het disproportioneel geweld tegen vreedzame betogers ondermijnen opnieuw de fundamentele vrijheid van meningsuiting en vereniging", aldus de Hoge Vertegenwoordiger van het Buitenlands Beleid Federica Mogherini. "Deze fundamentele rechten staan ingeschreven in de Russische grondwet en we verwachten dat die gerespecteerd worden.”