Russische autoriteiten leggen beslag op bezittingen van oppositieleider Navalny ADN

24 september 2020

15u39

Bron: ANP, Belga 1 De Russische autoriteiten hebben beslag gelegd op het appartement van de bekende oppositieleider Alexei Navalny, die in Duitsland herstelt van een vergiftiging. Ook bevroren zij de bankrekeningen van de belangrijke criticus van het regime in Moskou. Dat zegt zijn woordvoerster aan de Moscow Times.

Het betekent onder meer dat Navalny zijn woning in de Russische hoofdstad niet kan verkopen of weggeven, aldus zijn woordvoerster.

“Poetins chef”

Volgens haar ging het gerecht achter Navalny’s appartement met drie slaapkamers in het zuidoosten van Moskou aan, om een gerechtelijke uitspraak van een miljoen dollar af te dwingen ten gunste van horecamagnaat Yevgeny Prigozhin. De zakenman heeft de bijnaam “Poetins chef” gekregen vanwege zijn nauwe banden met president Vladimir Poetin.



Prigozhin kreeg vorig jaar een schadevergoeding van 88 miljoen roebel, ofwel bijna een miljoen euro, in een zaak tegen Navalny en zijn naaste medewerker. Zij gaven Prigozhin de schuld van een dysenterie-uitbraak onder schoolkinderen in Moskou die verband hield met besmette lunches. Prigozhin heeft eerder gezworen Navalny te “ruïneren” als die zijn vergiftiging overleeft.

“In plaats van de kant van de getroffen kinderen te kiezen, koos de rechtbank de kant van Prigozhin”, stelt woordvoerster Kira Yarmysh in een video op Twitter. “Als gevolg hiervan legden ze beslag op de bezittingen en het appartement van een persoon die in coma lag.”

Novitsjok

De bekende Russische politicus mocht deze week het ziekenhuis in de Duitse hoofdstad Berlijn verlaten waar hij een maand geleden was opgenomen.

De 44-jarige Navalny was iets daarvoor erg ziek geworden tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Op aandringen van zijn familie mocht hij naar Duitsland om daar verder behandeld te worden; in het befaamde hospitaal Charité in Berlijn lag hij wekenlang in een kunstmatige coma.

Onderzoekers stelden vast dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Westerse landen eisen opheldering van Moskou, maar het bewind van president Poetin ontkent elke betrokkenheid.

Verdere behandeling

De Kremlincriticus liet deze week na zijn ontslag uit het ziekenhuis verstaan weer op krachten te willen komen met de hulp van specialisten. Voorlopig blijft hij in Duitsland, want hij wordt daar momenteel nog verder behandeld. “Ik wil op één been staan. Weer controle over mijn vingers krijgen. Mijn evenwicht houden”, klonk het in een post op Instagram.

