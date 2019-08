Russische arts besmet door raketongeluk? ‘Nee, door krab’ ES

22 augustus 2019

18u17

Bron: AD.nl 0 Buitenland Een arts van het regionale ziekenhuis in de Noord-Russische stad Archangelsk, die gewonden behandelde van het raketongeluk op de testlocatie van Severodvinsk op 8 augustus, is zelf ook radioactief besmet geraakt. Er zijn sporen van cesium 137 in zijn lichaam aangetroffen.

De man wordt behandeld in Moskou. Zijn collega, Pavel Kovaljov (niet zijn echte naam), vertelt tegen de onafhankelijke Russische nieuwssite Medoeza dat zijn vakgenoot in de Russische hoofdstad te horen kreeg dat hij de vergiftiging had opgelopen tijdens een reis naar Thailand. “Waar Thailand is, daar is Japan (de landen liggen 3.000 km van elkaar verwijderd, red.). Je hebt daar gewoon Fukushima-krab gegeten’’, werd de arts door zijn vakbroeders toegevoegd. In de Japanse kuststad Fukushima werd op 12 maart 2011 een kerncentrale verwoest na een tsunami. Daarbij kwam radioactieve straling vrij. Maar daardoor viel officieel slechts één slachtoffer.

Gasmasker

Kovaljov beweert echter met zekerheid dat zijn collega in Severodvinsk gewonden heeft geholpen zonder gasmasker en beschermende kleding en dat hij daarbij ‘cesium heeft ingeademd’. “Ze misleidden de artsen door te zeggen dat de patiënten die naar het ziekenhuis werden gebracht ontsmet waren en dus geen gevaar vormden.”

Maar volgens Kovaljov kwamen al tijdens de operatie in Archangelsk dosimetristen (mensen die de hoeveelheid straling meten, red.) binnen, die weer snel ‘angstig de operatiekamer verlieten’. Toen gaven ook de artsen toe dat het niveau van bètastraling ‘van de schaal afliep’, aldus Kovaljov.

Ook vertelt hij Medoeza dat er op dezelfde dag in het ziekenhuis waar de slachtoffers werden opgenomen, andere patiënten waren - inclusief jongeren en zwangere vrouwen.

Gras

De volgende dag verscheen volgens Kovaljov het leger om de operatiekamers en de eerste hulp te ontsmetten. Ook maaiden militairen het gras bij het ziekenhuis en verwijderden ze alle radioactieve objecten. Inclusief het bad in de eerste hulp, waarin de slachtoffers waren gewassen.

Vier dagen na het ongeluk arriveerden medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid in het ziekenhuis, zegt Kovaljov. Ze ontkenden niet dat de artsen tijdens hun werk straling hadden opgelopen en verklaarden dat ze hiervoor een vergoeding konden krijgen – omgerekend 1,30 euro per uur. Militaire artsen die later in het ziekenhuis arriveerden, weigerden volgens Kovaljov de afdelingen van de slachtoffers te betreden.

Bij de explosie op het oefenterrein in de regio Archangelsk kwamen tenminste vijf werknemers van het Russische kernenergieagentschap Rosatom om het leven. Het ministerie van Defensie heeft de details van het incident niet bekendgemaakt.