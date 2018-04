Russische ambassadeur: "Affaire-Skripal is provocatie van Britse inlichtingendiensten" TT

01 april 2018

16u23

Bron: Belga 0 De affaire-Skripal is een provocatie van de Britse inlichtingendiensten, bedoeld om Rusland onder controle te houden. Dat heeft de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Alexander Jakovenko, gezegd in een interview op de Russische zender NTV TV.

"Jaren geleden dacht Groot-Brittannië actief na over zijn rol in de westerse alliantie. In die tijd, rond 2015, toen het nationale veiligheidsconcept werd ingevoerd en iets later ook door Theresa May bevestigd, namen de Britten de leiding in de zogenaamde controle van Rusland", zo klonk het.

Volgens de ambassadeur was er een "sterke provocatie" nodig om Rusland onder controle te houden "en ook de steun van het volk en de regering te krijgen".

"Dergelijke wilde provocatie werd hoogstwaarschijnlijk door de Britten in elkaar gestoken om Rusland te kunnen beschuldigen." Jakovenko komt tot die slotsom omdat het Verenigd Koninkrijk zijns inziens niet met feiten op tafel komt en weigert samen te werken met de Russen. "

Volgens Jakovenko wil de Britse regering hiermee ook de aandacht afleiden van de brexit-onderhandelingen. Volgens hem heeft Londen namelijk ingestemd met bijna alle eisen die de EU heeft gesteld.