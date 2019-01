Russische advocate die contact had met campagneteam Trump in beschuldiging gesteld in VS TT

08 januari 2019

18u42

Bron: Belga 0 De Russische advocate Natalia Veselnitskaya, die contact had met verschillende leden van het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump in 2016, is in staat van beschuldiging gesteld voor rechtsbelemmering. Dat heeft federaal procureur van Manhattan Geoffrey Berman bekendgemaakt. Op dergelijke feiten staat een straf van tien jaar cel. De akte van beschuldiging wijst op de banden die er bestaan tussen de advocate en de Russische regering.

In juni 2016 had de 43-jarige advocate ontmoetingen met leden van het Trump-campagneteam, met name met zijn zoon Donald Trump Jr. en zijn schoonzoon Jared Kushner. Die bijeenkomsten hadden plaats in de Trump Tower in New York.

Donald Trump Jr. wilde Veselnitskaya ontmoeten omdat hij dacht dat ze handelde in opdracht van de Russische regering en omdat ze compromitterende informatie zou kunnen verschaffen over Democratisch presidentskandidaat Hillary Clinton. De Trumps zeggen dat de ontmoeting niets opleverde, omdat de advocate volgens hen alleen wilde overleggen over een aantal adoptiezaken die moeilijk lagen tussen Rusland en de VS.

Niettemin heeft speciaal procureur Robert Mueller veel interesse voor de ontmoetingen, omdat ze wijzen op de relatie tussen het Trump-kamp en de Russische regering, een onderwerp dat Trump zelf gewoonlijk onder de mat veegt.

200 miljoen dollar witgewassen

Veselnitskaya wordt in beschuldiging gesteld omdat ze documenten heeft opgesteld, in samenwerking met het Russische parket-generaal, om cliënten vrij te pleiten die door het Amerikaanse gerecht werden gezocht. Ze werden er met name van beschuldigd voor 200 miljoen dollar geld te hebben witgewassen dat afkomstig was van de Russische fiscus en dat geïnvesteerd werd in Amerikaans vastgoed.

Volgens de diensten van de federaal procureur van Manhattan is Veselnitskaya momenteel niet in hechtenis en zelfs niet op Amerikaans grondgebied.