Russische activiste voor holebirechten gedood in Sint-Petersburg PVZ

23 juli 2019

15u05

Bron: DPA 0 Jelena Grigorjeva, een activiste die opkomt voor de rechten van de LGBT+-gemeenschap, is in de Noord-Russische stad Sint-Petersburg om het leven gebracht. Dat heeft de Russische politie vandaag meegedeeld aan het nieuwsagentschap Interfax.

Het levenloze lichaam van 41-jarige Grigorjeva werd zondag aangetroffen. Ze had verschillende steekwonden, zegt de politie, die verder geen details over de feiten geeft. Volgens de regionale nieuwssite Fontanka werd de vrouw ook gewurgd.

Grigorjeva zette zich in voor de LGBT+-gemeenschap (homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen) en voor mensenrechten in het algemeen. Volgens de politie had ze al verschillende bedreigingen ontvangen. Ze was daarmee ook naar de politie gestapt.

"De staat Rusland was verplicht om haar recht op leven veilig te stellen", zo reageert collega-activist Dinar Idrisov op Facebook. Maar er er is "geen merkbare reactie" van de politie geweest, zo klinkt het nog.

Mensenrechtenorganisaties hekelen al langer dat geweld tegen de LGBT+-gemeenschap in Rusland vaak onbestraft blijft. Verschillende homo's en lesbienne uit Rusland zijn uit angst voor hun leven naar het westen gevlucht.