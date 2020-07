Russische activiste krijgt boete voor “homoseksuele propaganda”-tekeningen kv

10 juli 2020

21u31

Bron: Reuters, Deutsche Welle 0 Een Russische LGBT-activiste deelt vandaag mee dat ze een boete van 75.000 roebel (een kleine 1000 euro) moet betalen voor het verspreiden van “homoseksuele propaganda” onder minderjarigen voor het online publiceren van tekeningen van homoseksuele stellen met kinderen.

Yulia Tsvetkova werd vervolgd voor een reeks kleurrijke prenten, waarop twee mannen of twee vrouwen stonden afgebeeld met baby’s of kleine kinderen, soms omringd door regenboogkleurige hartjes. “Vandaag kreeg ik een boete voor berichten over discriminatie en hoe het aan te pakken, voor berichten die aantonen dat familie is waar liefde is”, aldus Tsvetkova.

De vrouw heeft online een grote schare volgers opgebouwd met haar kleurrijke tekeningen waarmee ze naar eigen zeggen holebirechten wil promoten en het vrouwelijke lichaam eren. Ze verspreidde haar prenten via Facebook en het Russische sociale netwerk Vkontakte.

“Pornografie”

De rechtbank van de oostelijke stad Komsomolsk aan de Amoer bevestigt dat de 27-jarige vrouw een boete kreeg omdat ze een wet uit 2013 had geschonden die de verspreiding van “propaganda over niet-traditionele seksuele relaties verbiedt” onder jonge Russen.



Tsvetkova’s advocaat Alexei Bushmakov deelt mee dat de vrouw ook aangeklaagd wordt voor het produceren en verspreiden van pornografie, waarop zes jaar cel staat. De speurders hebben haar opgedragen om daar niet over te spreken, aldus Bushmakov. Die zaak heeft betrekking op de groep ‘Vaginamonologen’ die door Tsvetkova werd geleid op VKontakte, waar ze tekeningen van vagina’s postte door haarzelf en door andere artiesten. De groep wilde daarmee eer betonen aan het vrouwelijke lichaam en protesteren tegen de taboes die erop berusten. Verder werd ze door de politie ook ondervraagd over haar eigen tekeningen, een reeks cartoons van vrouwen in hun blootje.

“Strookt niet met traditionele Russische waarden”

Homoseksualiteit werd in Rusland, waar de invloed van de sociaal conservatieve Orthodoxe Kerk de voorbije jaren aan invloed gewonnen heeft, tot 1993 beschouwd als een misdrijf. Tot 1999 stond de seksuele geaardheid geregistreerd als een geestesaandoening. Het homohuwelijk is er niet erkend en enkel heteroseksuele koppels kunnen er kinderen adopteren.

President Vladimir Poetin beweert dat hij geen vooroordelen heeft tegenover homoseksuelen, maar vindt dat de westerse bereidheid om homoseksualiteit en genderfluïditeit te omarmen niet strookt met de traditionele Russische waarden.

Tsvetkova’s vervolging zorgt voor beroering onder activisten en artiesten in zowel Rusland als daarbuiten. Tientallen vrouwen werden vorige maand in Moskou gearresteerd tijdens een betoging tegen haar proces. Russian LGBT Network, de voornaamste holebirechtenorganisatie van het land, noemt de aanklachten tegen Tsvetkova “nonsens”. “Russische homofobie is voornamelijk het gevolg van het homofobe beleid van de autoriteiten”, stelt Svetlana Zakharova, van de raad van bestuur van de organisatie.