Russische activist Navalny in ziekenhuis wegens allergische reactie nla

28 juli 2019

13u33

Bron: ANP 0 De Russische oppositieleider Alexeï Navalny is vandaag vanuit zijn gevangenis overgeplaatst naar een ziekenhuis in Moskou. Dat melden verschillende media gestuurd door het Kremlin, maar ook vanuit de oppositie.

Een bron (pro-Kremlin) meldt dat hij een "sterke allergische reactie" heeft gehad. De woordvoerder van Navalny spreekt ook over een acute allergische reactie en stelt dat de oppositieleider nog nooit zoiets heeft meegemaakt. "Hij heeft last van ernstige opzwellingen in het gezicht en rode huiduitslag.” Waar het lichaam van Navalny zo sterk op reageerde, is niet bekend.

Navalniy ligt onder politiebewaking in het ziekenhuis. Volgens zijn woordvoerder is hij voorzien van de benodigde medische zorg.

Celstraf

De activist werd woensdag veroordeeld tot 30 dagen celstraf wegens het oproepen tot een ongeautoriseerd protest. Hij werd eerder die dag gearresteerd toen hij bij zijn huis aan het joggen was. Navalny is een groot tegenstander van president Vladimir Poetin en uit openlijk kritiek op het Kremlin. Hij is al vaker opgepakt door de Russische politie. Kort na de uitspraak van de rechtbank herhaalde Navalny zijn oproep om te betogen: “Ga zaterdag naar buiten. Zolang we geen stem hebben, zijn we eigenlijk al gearresteerd.”

Demonstraties

De betoging van de oppositie vond gisteren plaats. De politie greep hardhandig in en pakte honderden demonstranten op. Volgens het burgerrechtenportaal OVD-Info staat het aantal opgepakte manifestanten vandaag op meer dan 1.400.

De demonstranten willen dat onafhankelijke kandidaten en oppositieleden een eerlijke kans krijgen bij de verkiezing van een nieuwe 45-koppige stadsraad in Moskou op 8 september. Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van de Russische hoofdstad nodig om te mogen deelnemen. Maar volgens een aantal oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen.