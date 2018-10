Russische aangeklaagd voor poging tot inmenging in Amerikaanse tussenverkiezingen Redactie

19 oktober 2018

21u30

Bron: Reuters 0 Het openbaar ministerie van de Amerikaanse staat Virginia beschuldigt een Russische vrouw ervan een financiële spilfiguur te zijn in een campagne, gesteund door het Kremlin, om de tussenverkiezingen van 6 november in de VS te beïnvloeden. Het gaat om de 44-jarige Elena Alekseevna Khusyaynova, hoofdboekhouder van Project Lakhta.

Volgens de aanklacht waren het de Russische oligarch Yevgeny Viktorovich Prigozhin en twee van zijn bedrijven die Project Lakhta - vernoemd naar een wolkenkrabber in Sint-Petersburg - financierden. Bedoeling was om vanuit die stad via sociale media en andere kanalen een “oorlogsstrijd rond informatie te voeren tegen de VS”, een propagandacampagne om wantrouwen te zaaien tegen politieke kandidaten en de Amerikaanse democratische instellingen.

De twee betrokken bedrijven, volgens de klacht, werden eerder al in februari aangeklaagd door Robert Mueller voor vermeende spionage en criminele inmenging in de presidentsverkiezingen, met als doel Donald Trump te bevoordelen en Hillary Clinton in diskrediet te brengen.

Ook Prigozhin was bij de dertien individuen die speciale aanklager Mueller eerder dit jaar beschuldigde. De Russische media noemen Prigozhin “Poetins kok”, omdat hij met zijn cateringbedrijf banketten organiseerde voor president Vladimir Poetin en voor andere hooggeplaatsten. De VS legden hem enkele sancties op.