Russisch vliegtuig wellicht neergestort door ijsvorming in meettoestel

13 februari 2018

15u13

De crash met het Russische passagiersvliegtuig, dat zondag in de regio rond Moskou neerstortte, werd wellicht veroorzaakt door een probleem met de pitotbuis. Dat hebben de Russische onderzoekers meegedeeld.

Volgens de onderzoekers was er sprake van ijsvorming in de pitotbuis, waarmee de snelheid van een gas- of vloeistofstroom wordt gemeten. De sonde zou onvoldoende opgewarmd zijn. Bij de vijftien meest recente vluchten van het passagiersvliegtuig die door de zwarte dozen werden geregistreerd, waren de buizen wel opgewarmd, aldus de onderzoekers van het Interstatelijk luchtvaartcomité in hun mededeling.

Het vliegtuig van de Russische maatschappij Saratov Airlines verdween enkele minuten na het opstijgen vanop de Moskouse luchthaven Domodedovo van de radar. Het was op weg naar de stad Orsk, nabij de grens met Kazachstan, en had 71 mensen aan boord. Niemand overleefde de crash.

De pitotbuizen laten piloten toe de de snelheid van hun toestel te controleren. Indien de buizen worden aangetast door ijs of vuiligheid, kan die snelheid fout weergegeven worden, wat ertoe kan leiden dat het vliegtuig van zijn koers afwijkt als het te traag vliegt, of beschadigd wordt als het te snel vliegt.

Na de crash van een Airbus 330 van Air France tussen Parijs en Rio de Janeiro in 2009 werd ook al naar de pitotbuizen verwezen als de oorzaak van de ramp. Toen kwamen de 228 inzittenden van het toestel om het leven.