Russisch vliegtuig met 230 passagiers maakt noodlanding in maïsveld HR

15 augustus 2019

09u09

Bron: Belga 13 Luchtvaart Nabij Moskou is een passagiersvliegtuig met meer dan 230 mensen aan boord vanmorgen na een botsing met vogels in een maïsveld geland. Daarbij zijn volgens de autoriteiten minstens 23 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt. Eén iemand is er erg aan toe, aldus het persbureau Interfax.

Kort na het opstijgen is omstreeks 05.20 uur Belgische tijd een zwerm meeuwen in de motoren van de Airbus A321 van luchtvaartmaatschappij Ural Airlines geraakt. Dit leidde tot aanzienlijke storingen, waarop de piloten terugvlogen naar de luchthaven Zjoekovski. Kort voor de noodlanding in het maïsveld, zonder uitgeklapte wielen, zijn de motoren uitgeschakeld, zeggen de autoriteiten.

Er was geen brand, aldus de luchtvaartautoriteit. Alle inzittenden werden via kleinere noodglijbanen geëvacueerd. Op foto’s en video’s is te zien hoe het toestel in een maïsveld op goed een kilometer van de landingsbaan staat.

- У пассажиров «Уральских авиалиний» сегодня второй День рождения.



Их А-321 упал практически сразу после взлёта из аэропорта Жуковский. В двигатели по очереди попали птицы, но слава Богу и хвала пилотам, что все, вроде бы, остались живы. pic.twitter.com/RmHoTttsz7 Чёткий ТАСС(@ ChetkiyTASS) link

Volgens de luchtvaartmaatschappij hebben de piloten juist gehandeld. Zij hebben precies gedaan wat hen was aangeleerd, zei een woordvoerder aan Interfax. Het vliegtuig wilde van Moskou naar Simferopol op het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim vliegen. Aan boord waren 226 passagiers en 7 bemanningsleden. Een speciale commissie zal een onderzoek instellen.

У пассажиров рейса «Жуковский-Симферополь» сегодня второй день рождения. Благодаря профессионализму и выдержке экипажа, трагедии удалось избежать.

Вот так выглядит обыкновенное чудо. pic.twitter.com/rHj53RlSwN Юлия Витязева(@ Vityzeva) link