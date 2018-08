Russisch vliegtuig maakt noodlanding door brandende motor AV

22 augustus 2018

12u43

Bron: BELGA 0 Bij de noodlanding van een Russisch passagiersvliegtuig met een brandende motor in de stad Ufa, in de Oeral, kwamen de 202 passagiers er met de schrik vanaf. Ze verlieten het toestel deze ochtend ongedeerd via de glijbanen. De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviazija maakte zich zorgen na het "ernstige incident" omdat het ingebouwde brandbeveiligingssysteem niet automatisch in werking trad.

Passagiers postten na de landing filmpjes op Instagram van de motor, waaruit vonken en vlammen sloegen. "We zijn er via de glijbanen uit geraakt. Alles was snel geblust. Maar het was echt angstaanjagend", zei een passagier aan het lokale nieuwsportaal 59.ru.

Загорелся двигатель на высоте! Een foto die is geplaatst door null (@dmitriy_antonov_17) op 22 aug 2018 om 03:19 CEST

Het toestel van de luchtvaartmaatschappij Red Wings was in de stad Ufa, 1.200 kilometer ten oosten van Moskou, opgestegen en zou naar Sotsji vliegen. Bij het opstijgen zagen de luchtverkeersleiders grond het vuur in de linker motor. Meteen alarmeerden ze de bemanning, aldus Rosavazija. "Volgens Red Wings was er in de cockpit bij de piloten geen brandalarm afgegaan en het automatisch brandbeveiligingssysteem werd niet geactiveerd", klinkt het. De crew schakelde het systeem dan handmatig in en keerde snel naar Ufa terug.

De meeste passagiers werden enkele uren later met een ander vliegtuig naar de badplaats Sotsji gebracht, anderen wilden naar verluidt niet meer meevliegen.

De Tu-204 is een modern vliegtuig van Russische makelij voor middellange afstanden, vergelijkbaar met de Airbus A321.

С Днём Рождения меня!!! Een foto die is geplaatst door null (@dmitriy_antonov_17) op 22 aug 2018 om 02:16 CEST