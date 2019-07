Russisch vliegtuig geëvacueerd wegens vreemde geur en rook KVE

19 juli 2019

15u33

Bron: Belga

Twee mensen zijn vandaag in Moskou in het ziekenhuis opgenomen na de evacuatie van een lijnvliegtuig waarin een vreemde geur en rook gesignaleerd was. Dit hebben de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven gemeld.

De vlucht van de Russische maatschappij Nordwind Airlines met bestemming Armenië werd volgens de luchtvaartmaatschappij afgelast wegens een "vreemde geur" aan boord van de Boeing 737. De bemanning gebruikte de glijbanen om de passagiers - 162 volwassenen en elf kinderen - te evacueren.

De internationale luchthaven Sjeremetjevo in Moskou sprak, onder aanhaling van de gezagvoerder van de vlucht, van rook in de cabine zonder dat er brand was. Vijf passagiers hadden volgens de luchthaven medische hulp nodig en twee passagiers werden in het ziekenhuis opgenomen.