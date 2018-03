Russisch transportvliegtuig met 32 inzittenden stort neer in Syrië TTR HR

06 maart 2018

14u55

Bron: ANP 0 Een Russisch transportvliegtuig is vandaag bij de landing neergestort op een luchtmachtbasis ten zuidoosten van de Syrische havenstad Latakia. Alle 32 inzittenden zijn om het leven gekomen, meldt het Russische ministerie van Defensie.

Bij de landing op de vliegbasis Hmeimim, niet ver van de Middellandse Zee, hoeft men niet over gebieden te vliegen die in handen zijn van rebellen of jihadisten. De Russische autoriteiten denken aan een technisch mankement in het toestel van het type Antonov An-26. Bij het ongeluk kwamen alle 32 inzittenden, 26 passagiers en zes bemanningsleden, om.

Voor Rusland is het de tweede keer sinds het op uitnodiging van Damascus militair in Syrië aanwezig is dat een vliegtuig er neerstort. Bij een crash eind december 2016 van een Toepolev Tu-154 vielen 92 doden.

Russische agentschappen verzekeren dat de crash niet het gevolg is van beschietingen. Hmeimim wordt sinds 2015 gebruikt als uitvalsbasis voor de Russische luchtmacht in Syrië. De Antonov-26 is een licht transportvliegtuig, speciaal ontworpen voor inzet in oorlogszones, en wordt door twee propellers aangedreven.

Het nationaal Comité van Onderzoek opende een strafrechtelijke zaak. De medewerkers zullen zich buigen over de mogelijkheid dat de crash is veroorzaakt doordat de bemanning de veiligheidsregels tijdens de vlucht niet in acht heeft genomen.