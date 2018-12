Russisch spionagenetwerk ontmanteld in Litouwen KVE

20 december 2018

17u00

Bron: Belga 0 De Litouwse premier Saulius Skvernelis heeft de ontmanteling van een door Rusland opgezet spionagenetwerk aangekondigd, dat volgens hem een bedreiging was voor de nationale veiligheid.

"Onze veiligheidsdiensten hebben op tijd opgetreden tegen een Russische spionagenetwerk in Litouwen, en hebben de activiteiten die de nationale veiligheid bedreigden gestopt", aldus Skvernelis. "Het gaat niet om losstaande handelingen, maar om een systematische actie tegen onze staat", voegde hij eraan toe. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de zaak een nieuw voorbeeld van de “Russofobische politiek" van Vilnius.

Ambtenaren van het Litouwse parket meldden gisteren al dat verschillende Litouwers en een Russische burger eerder dit jaar gearresteerd werden voor spionage. Een van de Litouwers is de politicus Algirdas Palecki, voor het overige is er niets geweten over de arrestanten.

Procureur-generaal Evaldas Pasilis zei dat de Russische inlichtingendienst vooral geïnteresseerd was in de lopende gerechtelijke procedures over de repressie van de Litouwse onafhankelijkheidsbeweging in 1991.

Meer over Saulius Skvernelis

politiek