Russisch raketafweersysteem aangekomen in Turkije kg

12 juli 2019

11u52

Bron: Belga 0 De eerste levering van het Russische raketafweersysteem S-400 is in Turkije aangekomen. De afdeling voor de defensie-industrie op het presidentiële paleis maakte vandaag bekend dat het eerste vliegtuig in de hoofdstad Ankara geland was. De komende dagen worden verdere leveringen verwacht.

Eerder had het ministerie van Defensie meegedeeld dat de eerste leveringen uit Moskou onderweg waren naar de luchtmachtbasis Mürted Hava Üssü. De zender NTV meldde dat het tot de herfst kan duren voordat het systeem volledig operationeel is.



Met de aankomst van het afweersysteem kan een conflict met de Verenigde Staten een hoogtepunt bereiken. De Amerikaanse regering is strikt tegen de aankoop en het inzetten van het Russische systeem in het luchtruim van de NAVO en dreigt met sancties.



De regering in Washington vreest onder meer dat Rusland via de gevoelige radars van de S-400 aan gegevens geraakt over de capaciteiten van het nieuwe Amerikaanse stealth-vliegtuig F-35. Turkije is een partner in de bouw van de F-35 en zou een honderdtal van de gevechtsvliegtuigen aanschaffen.

