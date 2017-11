Russisch premier: "Met sancties verklaren VS Rusland tot vijand" LB

14u25

Bron: Belga 0 EPA Russisch premier Dmitri Medvedev. Door het opleggen van nieuwe sancties verklaren de Verenigde Staten Rusland tot hun vijand en "niet slechts tot tegenstander''. Dat heeft de Russische premier Dmitri Medvedev gezegd, meldt persagentschap RIA. Niettemin had Mededev lovende woorden voor Donald Trump.

De Russisch-Amerikaanse betrekkingen staan op het laagste punt in decennia, verklaarde Medvedev. Volgens de Russische premier staat Moskou klaar om nieuwe beperkingen af te kondigen, zonder verder in detail te treden.

Medvedev ontmoette de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week op de top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Landen (Asean) in Manilla. Hij noemde hem "een open en welwillend persoon''. Medvedev zei dat hij Trump sprak na een diner dat was gewijd aan de vijftigste verjaardag van Asean.

Trump zag tijdens zijn recente Azië-reis ook de Russische president Vladimir Poetin. Maar hun ontmoeting tijdens de APEC-top in Vietnam bleef beperkt tot een handdruk.