Russisch parlement omarmt Misjoestin als nieuwe premier, maar wat is Poetin toch van plan?

16 januari 2020

14u44

Bron: Belga, ANP 0 De Doema, het Russische parlement, heeft vandaag met overweldigende meerderheid ingestemd met de benoeming van Michail Misjoestin tot premier. Van de parlementsleden hebben er 383 voor de benoeming gestemd en hebben er zich 41 onthouden. Niemand heeft tegengestemd.

De Russische president Vladimir Poetin had Misjoestin gisteren voorgesteld als premier, na het ontslag van de voltallige Russische regering. De vorige premier, Dmitri Medvedev, kondigde dat ontslag aan na een toespraak van Poetin in het Russische parlement eerder op de dag. Daarin had de president verschillende institutionele wijzigingen aangekondigd.

Overgang

Het komt niet als een verrassing dat de Doema instemde met de aanstelling van de 53-jarige Misjoestin. Poetin bezegelde de benoeming van de nieuwe premier vervolgens in een decreet. Waarnemers gaan ervan uit dat hij als een soort overgangspremier zal werken.



Misjoestin stond sinds april 2010 aan het hoofd van de Russische federale belastingsdienst. Politiek was hij nog niet op de voorgrond getreden, wel heeft hij de reputatie een efficiënte hooggeplaatste ambtenaar te zijn. Tijdens zijn toespraak voor de stemming in de Doema focuste Misjoestin op de verbetering van de slabakkende Russische economie. Hij stelde burgers “echte verandering” in het vooruitzicht en noemde het een prioriteit om te zorgen dat burgers er weer financieel op vooruitgaan. Ook wil hij inzetten op innovatie.

Maar waarom?

In Rusland wordt intussen volop gespeculeerd over de vraag waarom de regering plots op de schop gaat. Zakenkrant Kommersant noemde de drastische koerswijziging een “januarirevolutie”. Waarnemers vermoeden dat Poetin voorbereidingen treft om straks een nieuwe rol te gaan vervullen in de Russische politiek.

De 67-jarige Poetin, die de Russische politiek al twintig jaar domineert, mag volgens de grondwet maximaal twee opeenvolgende termijnen aanblijven als president. Dat betekent dat hij in principe niet mag meedoen aan de presidentsverkiezingen in 2024. De oppositie denkt dat Poetin in elk geval niet van plan is zijn macht op te geven. Oppositieleider Aleksej Navalni schreef op Twitter dat Poetin “de rest van zijn leven de enige leider wil blijven”.