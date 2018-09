Russisch parlement keurt pensioenhervormingsplan Poetin goed Redactie

26 september 2018

12u45

Bron: Belga 0 Het Russisch parlement heeft unaniem de plannen van president Vladimir Poetin om de pensioenleeftijd te wijzigen goedgekeurd. Poetin heeft zijn voorstel eerder wel wat moeten aanpassen, na een golf van protest.

Poetin wil de pensioenleeftijd voor vrouwen met vijf jaar optrekken naar zestig jaar, waar hij aanvankelijk een opkrikken met acht jaar voor ogen had.

De Doema, het Lagerhuis van het Russische parlement, stemt in met het optrekken met vijf jaar voor beide geslachten. Mannen moeten zodoende tot hun 65ste wachten om te stoppen met werken.

Er waren 385 stemmen voor. Niemand stemde tegen of onthield zich, zo staat in een mededeling van het parlement. Opdat het ontwerp een wet zou worden, moet Poetin nog zijn handtekening zetten.

Protesten

De pensioenplannen van het staatshoofd hebben de voorbije maanden over partijgrenzen heen stof doen opwaaien, inclusief een protestgolf. Dit leidde tot de wijzigingen in de plannen.

Van de Russische mannen zou naar verwachting 43 procent niet de leeftijd van 65 jaar halen, vooral in armere gebieden. Want de gemiddelde levensverwachting is 66 voor mannen en 77 voor vrouwen, aldus data van de Wereldbank twee jaar geleden.