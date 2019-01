Russisch-orthodoxe Kerk waarschuwt smartphonegebruikers: “Zo laat je de Antichrist binnen” kv

09 januari 2019

00u08

Bron: BBC, The Telegraph 2 Volgens patriarch Kirill, de leider van de Russisch-orthodoxe Kerk, zet de afhankelijkheid van smartphones en moderne technologie de deuren wijd open voor de komst van de Antichrist. Dat zei hij in een interview met de Russische staatstelevisie. Critici beschuldigen de Kerk ervan het regime van Poetin te dienen.

Volgens patriarch Kirill biedt het “wereldwijde gadgetweb” een “opportuniteit om wereldwijde controle over de mensheid” te krijgen. “De Antichrist zal aan het hoofd staan van het wereldwijde web en de volledige mensheid controleren”, sprak hij op Rossiya 1. “Elke keer wanneer je je gadget gebruikt, of je het nu wilt of niet, of je je locatie aanzet of niet, kan iemand te weten komen waar je je precies bevindt, wat je interesses zijn en waar je precies bang van bent.”

“Slimme Duivel”

“Kan je je voorstellen welke macht er geconcentreerd zal zijn in de handen van diegenen die kennis verwerven over wat er in de wereld gebeurt? Een dergelijke controle vanuit één plek is de voorbode van de komst van de Antichrist.” De “Duivel gedraagt zich erg slim” wanneer hij mensen een dergelijk “speelgoedje” aanbiedt, beweerde hij verder.

Volgens Kirill is zijn Kerk niet gekant tegen technologische vooruitgang, maar wel tegen een systeem “dat bedoeld is om iemands identiteit te controleren”. Hij waarschuwt mensen er dan ook voor dat ze “geen slaaf mogen worden van wat ze in hun handen hebben”. “Je moet binnenin vrij blijven en niet toegeven aan eender welke verslaving, niet aan alcohol, niet aan verdovende middelen, niet aan gadgets.”

Ondanks de onheilspellende woorden probeert de Russisch-orthodoxe Kerk zelf meer jonge gelovigen aan te trekken via het internet. In oktober deelde de kerkautoriteiten nog mee dat ze een raad oprichten die zich moet bezighouden met jeugdzaken en een sterke digitale aanwezigheid zal hebben.

Critici: “Goddelijke autoriteit voor beleid Poetin”

Kirill heeft een nauwe band met de Russische president Vladimir Poetin, die veel religieuze aangelegenheden bijwoont en pelgrimstochten maakte naar bekende orthodoxe bedevaartsoorden. Veel Russisch-orthodoxe priesters kunnen zich goed vinden in Poetins nationalistisch beleid.

Critici beweren daarom dat de patriarch met zijn uitspraken enkel het heersende regime dient. De Russische autoriteiten leggen het internet in Rusland immers steeds meer aan banden en Kirill geeft met zijn beweringen zo een goddelijke autoriteit aan het overheidsbeleid, zeggen critici.