Russisch oppositieleider Navalny “vergiftigd met onbekende chemische stof” RL TTR NLA

29 juli 2019

15u32

Bron: ANP, Belga 10 De Russische oppositieleider Alexej Navalny, die vandaag van de gevangenis naar het ziekenhuis werd overgebracht, is “vergiftigd” met een “onbekende chemische stof”. Dat heeft zijn advocate Olga Mikhaïlova verklaard.

“Het gaat echt om een vergiftiging met een onbekende chemische stof”, zei zijn advocate aan journalisten voor het ziekenhuis waar Alexej Navalny is opgenomen. “Hoe het toegediend is, kan niemand zeggen. Dat is nog niet bepaald”, zei ze. Volens haar had Alexej Navalny het meest afgezien van pijn aan de ogen. Ze voegde er nog aan toe dat er een aanvraag voor vrijlating van de man om gezondheidsredenen zou ingediend worden.

Even later liet dokter Anastasia Vassilieva, een oogarts die Navalny in 2017 had behandeld toen hij was bespoten met een antisepticum, weten dat de artsen in het ziekenhuis de beslissing hadden genomen om hem terug te sturen naar de gevangenis, hoewel hij “nog niet hersteld is”.

Volgens dr. Vassilieva had men hem in observatie moeten houden en moeten onderzoeken of de hypothese van de autoriteiten dat hij een allergische reactie heeft vertoond op een chemisch product dat in de gevangenis aanwezig was wel steek houdt.

Van ziekenhuis naar cel

Mikhailova schreef gisteren op Facebook dat artsen niet wisten wat er mis was met hem. De advocaat vond zijn symptomen vreemd, omdat hij in het verleden nooit aan allergieën had geleden.

De gezondheidstoestand van Navalny is intussen verbeterd. “Alexej werd beter nadat hij behandeld was met het steroïde prednisolone,” liet Vasiljeva, weten in een schriftelijke mededeling. “Ze willen hem vandaag ontslaan uit het ziekenhuis en hem terugsturen naar het detentiecentrum”, voegde ze er aan toe in een mededeling op haar Facebookaccount.

De activist werd woensdag veroordeeld tot 30 dagen celstraf wegens het oproepen tot een ongeautoriseerd protest. Navalny is een groot tegenstander van president Vladimir Poetin en uit openlijk kritiek op het Kremlin. Hij is al vaker opgepakt door de Russische politie.

Meer over Alexej Navalny