Russisch oppositieleider Navalny test negatief op vergif ADN

31 juli 2019

16u12

Bron: Belga 0 De Russische oppositieleider Alexej Navalny, die zondag naar een staatsziekenhuis werd gebracht voor onder meer een vreemde plotse huiduitslag, heeft negatief getest op vergif. Dat meldt het ziekenhuis in Moskou.

"Volgens de resultaten van de uitgevoerde tests, werden er geen substanties gevonden die vergiftiging kunnen veroorzaken", zegt Alexei Tokarev, hooftarts bij het Instituut Sklifosovsky, tegen Russische nieuwsagentschappen.

Navalny had geklaagd over pijn aan de ogen en over een huiduitslag. Zijn advocaat en een andere arts, die Navalny had onderzocht, stipuleerden dat de protestleider vergiftigd kon zijn. De oppositieleider werd woensdag tot 30 dagen cel veroordeeld omdat hij tot een protestactie had opgeroepen. Na zijn ziekenhuisopname werd hij terug naar zijn cel gebracht.

